ЗМІ: посол Естонії залишив Росію на вимогу МЗС

Посол Естонії в Росії Маргус Лайдре залишив свою московську резиденцію, повідомляє російське агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, дипломат поїхав легковою машиною рано вранці.

У січні Міністерство закордонних справ Росії заявило, що естонський посол має залишити Росію 7 лютого 2023 року. Рівень диппредставництва знижений до тимчасового повіреного у справах.

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Перед цим МЗС Естонії повідомило послу Росії в Таллінні Володимиру Ліпаєву про необхідність до 1 лютого скоротити кількість співробітників російського посольства в країні. До 1 лютого в російському посольстві на вимогу естонської влади має залишитися лише вісім дипломатів і до 15 адміністративних, технічних та обслуговуючих працівників. Газета Postimees писала, що зараз у російському посольстві в Таллінні 21 співробітник, який має статус дипломата.

Як уточнив глава МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, головна мета естонської влади – домогтися дотримання принципу паритету в дипломатичних відносинах із Росією. Зараз у Росії працює вісім естонських дипломатів. Крім того, за словами Рейнсалу, «персонал посольства Росії не займається розвитком естонсько-російських відносин в умовах агресивної війни» (мається на увазі повномасштабне російське вторгнення в Україну), а відтак «нинішній розмір представництва Росії не виправданий».