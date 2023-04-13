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Росія восени може активізувати ракетні удари по Україні – Генштаб ЗСУ

При цьому, за словами Олексія Громова, від лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії

Росія восени може активізувати ракетні удари по території України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«За наявними даними, у червні цього року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», – сказав він на брифінгу 13 квітня.

При цьому, за словами Громова, від лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши щонайменше вісім тисяч таких ракет, здебільшого класу «земля-земля».

На нинішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що «потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході і на кордоні з країнами НАТО», кажуть у Генштабі.

Громов зауважив, що загроза завдання масованого ракетного удару по території України зберігається і зараз.

«На аеродромах і в пунктах базування споряджені і перебувають у готовності до застосування носії крилатих ракет повітряного і морського базування», – сказав він.

За словами генерала, від початку місяця загарбники завдали по об’єктах цивільної інфраструктури 44 ракетних удари і здійснили 38 ударів із застосуванням безпілотників, з яких 29 були знищені українськими силами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік вторгнення випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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