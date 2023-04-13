Росія восени може активізувати ракетні удари по Україні – Генштаб ЗСУ

Росія восени може активізувати ракетні удари по території України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«За наявними даними, у червні цього року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», – сказав він на брифінгу 13 квітня.

При цьому, за словами Громова, від лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши щонайменше вісім тисяч таких ракет, здебільшого класу «земля-земля».

На нинішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що «потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході і на кордоні з країнами НАТО», кажуть у Генштабі.

Громов зауважив, що загроза завдання масованого ракетного удару по території України зберігається і зараз.

«На аеродромах і в пунктах базування споряджені і перебувають у готовності до застосування носії крилатих ракет повітряного і морського базування», – сказав він.

За словами генерала, від початку місяця загарбники завдали по об’єктах цивільної інфраструктури 44 ракетних удари і здійснили 38 ударів із застосуванням безпілотників, з яких 29 були знищені українськими силами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік вторгнення випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.