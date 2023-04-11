ВМС: Росія зменшила число кораблів у Чорному морі, носій ракет залишається на чергуванні

У Чорному морі станом на 10:00 11 квітня на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомляло про вісім російських кораблів на чергуванні в Чорному морі, зокрема один ракетоносій.

Військові наголошували, що «рівень загрози – не надто високий, але ігнорувати його не можна».



«Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, ймовірне поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару», – додають в ОК «Південь».