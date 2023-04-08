На кордоні з Білоруссю та Росією посилюють оборонні рубежі – Наєв

Обстановка у Північній операційній зоні стабільна та контрольована, зазначив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території, а це – дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо», – поінформував Наєв.

За його словами, цього тижня інженерні підрозділи «облаштували кілька десятків мінних полів з використанням більше ніж 6 тисяч протитанкових мін; прорито більш як сім тисяч метрів протитанкових ровів і траншей».

«Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови», – додав Наєв.