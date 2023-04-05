ISW: продовження ядерних погроз з боку РФ – спроба стримати допомогу Заходу перед контрнаступом України

Кремль намагатися використати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу напередодні запланованого контрнаступу України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Саме цим експерти пояснюють виправдання Міноборони РФ розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі і заяви Сергія Шойгу, що білоруські ракетні війська буцімто розпочали навчання в Росії по роботі з комплексами «Іскандер-М», у тому числі із застосуванням ядерної зброї.

«Заяви Шойгу не містять нової інформації щодо білоруських навчань і, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії», – вважають в ISW.

Крім того, пожвавлення Шойгу риторики ядерного шантажу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги США Україні, зауважують експерти.

«ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Крім того, розгорнута Росією ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно дислокується в Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройні сили Білорусі отримали від Росії комплекс «Іскандер-М», здатний застосовувати тактичні ядерні боєприпаси. За словами Шойгу, частина літаків штурмової авіації Білорусі також має здатність завдавати ударів «засобами ураження в ядерному оснащенні».

Він додав, що «з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочато навчання білоруських розрахунків порядку застосування» поставленої зброї «для захисту союзної держави». Це підтвердили і в білоруському Міноборони.

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Про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі оголосив наприкінці березня президент Росії Володимир Путін, обґрунтувавши це рішення проханням із боку білоруського керівництва.

Водночас авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко віддав розпорядження військовим відновити майданчики, на яких були розташовані ядерні боєголовки, і заявив про готовність домовитися з Путіним про введення в Білорусь стратегічної ядерної зброї.

Лукашенко заявив, що «якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, ядерна зброя буде застосована». У зв’язку з цим він назвав «надзвичайно небезпечними» плани з контрнаступу Збройних сил України.

У відповідь влада України вимагала скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, а голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі розміщення ядерної зброї в Білорусі Євросоюз запровадить проти Мінська і Москви нові санкції.