Росія передала Білорусі комплекс, здатний застосовувати ядерні ракети – Шойгу

Збройні сили Білорусі отримали від Росії комплекс «Іскандер-М», здатний застосовувати тактичні ядерні боєприпаси, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інформує російська служба Радіо Свобода.

За словами Шойгу, частина літаків штурмової авіації Білорусі також має здатність завдавати ударів «засобами ураження в ядерному оснащенні».

Він додав, що «з 3 квітня на одному з російських полігонів розпочато навчання білоруських розрахунків порядку застосування» поставленої зброї «для захисту союзної держави». Це підтвердили і в білоруському Міноборони.

Про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі оголосив наприкінці березня президент Росії Володимир Путін, обґрунтувавши це рішення проханням із боку білоруського керівництва.

Водночас авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко віддав розпорядження військовим відновити майданчики, на яких були розташовані ядерні боєголовки, і заявив про готовність домовитися з Путіним про введення в Білорусь стратегічної ядерної зброї.

Лукашенко заявив, що «якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, ядерна зброя буде застосована». У зв’язку з цим він назвав «надзвичайно небезпечними» плани з контрнаступу Збройних сил України.

У відповідь влада України вимагала скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, а голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у разі розміщення ядерної зброї в Білорусі Євросоюз запровадить проти Мінська і Москви нові санкції.

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