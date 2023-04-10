Рівень загрози не надто високий, але його не слід ігнорувати – ОК «Південь» про кораблі РФ у Чорному морі

Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, серед них є один ракетоносій, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі станом на 19:00 складається з восьми одиниць, серед яких є один підводний ракетоносій, споряджений ракетами типу «Калібр». Рівень загрози не надто високий, але ігнорувати його не можна», – йдеться у повідомленні.



У командуванні зауважують, що противник навіть при низькій вірогідності атаки «залишається підступним і жорстоким».



«Ситуація в морі може оперативно змінюватися, як і активність ворожої авіації. З огляду на тривалу паузу в ракетних ударах та прибуття чергового транспортного авіарейсу Тегеран – Москва, імовірно поповнення запасів дронів-вбивць та не виключена підготовка ракетного удару», – додають в ОК «Південь».

Як повідомляли Військово-морські сили ЗСУ, станом на ранок 10 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували чотири російські кораблі з одним ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох «Калібрів».