ОК «Південь»: Росія вивела в Чорне море підводні ракетоносії

У неділю, 9 квітня, Росія вивела в Чорне море два ракетоносії, загальний залп може становити вісім крилатих ракет «Калібр», зазначає оперативне командування «Південь».

Українські військові повідомили, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 11 кораблів.

Крім того, в ОП «Південь» закликали жителів прибережних територій бути обережними через небезпеку мін.

«Пам’ятайте про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берегу морських мін. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, бо ворог не має нічого святого», – попередили захисники півдня України.

Вранці 7 квітня в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі можуть бути готовими і спорядженими до запуску до восьми російських ракет типу «Калібр».

Гуменюк оцінила як невисоку ймовірність масованого ракетного удару. Водночас, за її словами, є високий рівень загрози з повітря і моря:

«Найменша вірогідність, що це буде масований ракетний удар. Тому що, дійсно, запаси ракет у них критично знижені, а те, що вони продовжуватимуть використовувати повітряні засоби ураження типу «шахедів», керованих авіаційних бомб, залишків тих ракет, які ще можуть собі дозволити, це очевидно, оскільки вони продовжуватимуть вишукувати системи нашої протиповітряної оборони і саме тому ми говоримо про досить високий рівень загрози з моря і повітря».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.