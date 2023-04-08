ВМС: Росія тримає у Чорному морі сім кораблів

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі сім своїх військових кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України

«Станом на 10:00 8 квітня: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет; в Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – інформують українські військові.

Вранці 7 квітня в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі можуть бути готовими і спорядженими до запуску до восьми російських ракет типу «Калібр».

Гуменюк оцінила як невисоку ймовірність масованого ракетного удару. Водночас, за її словами, є високий рівень загрози з повітря і моря:

«Найменша вірогідність, що це буде масований ракетний удар. Тому що, дійсно, запаси ракет у них критично знижені, а те, що вони продовжуватимуть використовувати повітряні засоби ураження типу «шахедів», керованих авіаційних бомб, залишків тих ракет, які ще можуть собі дозволити, це очевидно, оскільки вони продовжуватимуть вишукувати системи нашої протиповітряної оборони і саме тому ми говоримо про досить високий рівень загрози з моря і повітря».