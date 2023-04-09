Генштаб: впродовж доби ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії

Російські військові продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ вдалось відбити понад 50 атак, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу 9 квітня.

За словами українських військових, авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. Також ЗСУ збили два безпілотники типу Supercam, шість БПЛА типу «Орлан-10» та шість БПЛА типу Zala.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п’ять станцій радіоелектронної боротьби противника», – підсумували в Генштабі.

Розпочалася чотириста десята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.