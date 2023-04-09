Подкасти про війну та людей на ній. Що послухати, щоб краще зрозуміти захисників України?

Українці найбільше довіряють Збройним силам України, дякують їм за життя та можливість навчатися, працювати, відпочивати. Але чи знаємо ми, як почуваються самі військові, про що вони мріють, які їхні історії, розчарування, болі, мотивація?

На українському ринку подкастів з'являється все більше проєктів про військових та за їхньої участі. Пропонуємо добірку кількох таких проєктів. Радіо Свобода зібрало сім подкастів про війну та людей на війні, які допоможуть краще зрозуміти захисників.

«Прийом». The Village Україна

Це подкаст про українських військових і їхній досвід, почуття й комунікацію під час повномасштабної війни.

Головний ведучий подкасту – Артем Осипян, український психотерапевт і правозахисник. Після повномасштабного вторгнення він став добровольцем і співпрацює з військовими.

Співведуча подкасту – керівниця відділу соцмереж The Village Україна Ірина Виговська. До епізодів долучилися також різні експерти.

У подкасті говорять про:

Що відбувається з людьми, які пройшли полон і мали досвід тортур. Як змінюється їхнє життя та до чого готуватися близьким.

Як підтримувати зв'язок із людьми на фронті та підтримувати людей, які чекають на когось із фронту.

Найпоширеніша травма війни. Що треба знати про контузію та інше.

Слухати подкаст можна тут: Google podcasts , Apple podcasts , Soundcloud, Spotify .

«Подкаст на ротації». Радіо Сковорода

Це подкаст-діалог військових та цивільних. Розмови пресофіцерки ЗСУ Маргарити Рівчаченко та журналістки Ольги Круглій.

Маргарита – приїхала до Києва на ротацію і ділиться своїм досвідом війни. Ольга – цивільна журналістка та медійниця, яка в епізодах розпитує Маргариту про все, що може цікавити цивільну людину.

У подкасті дівчата говорять про:

Як потрапити у військо, Чи можна обрати місце служби й посаду? Кого можуть мобілізувати?

Самореалізацію в армії. Чи можливо бути військовим і залишитися у професії? Для кого військова служба є соціальним ліфтом, а для кого, навпаки?

Досвід роботи пресофіцерою – що входить в обовязки. Чи всі пресофіцери є журналістами чи медійниками? Хто може стати пресофіцером? Та інші теми.

Ідея записати подкаст виникла, коли Маргарита ще була в Донецькій області і захотіла розказати більше про роботу пресофіцера та чому це важливо. Вона написала про це в твітері і «Радіо Сковорода» її підтримало.

«Теми виходили інтуїтивно, але співведуча ставила багато хороших питань, які допомогли розкрити як роботу пресофіцерки, так і загалом життя дівчини-військової на передовій», – каже військова Маргарита Рівчаченко.

Слухати подкаст можна тут: Google podcasts , Apple podcasts , Soundcloud , Spotify, Megogo .

«Стилет чи стилос». Центр досліджень визвольного руху та Ukraїner

Це спільний проєкт Центру досліджень визвольного руху та Ukraїner про українців-сучасників, які долучилися до ЗСУ. Проєкт вийшов у тексті, аудіо подкастом та у відео.

Авторка і ведуча Дарка Гірна поговорила з істориками, журналістами, режисерами, юристами про їхню службу і вибір. У поетичній збірці «Стилет чи стилос» Євген Маланюк розмірковував, що ефективніше в боротьбі – зброя (стилет) чи перо (стилос).

«Для мене, як для людини, яка на початку повномасштабного вторгнення також мала дилему, що робити – залишатися на своєму місці чи йти в ЗСУ, це був цікавий феномен для дослідження. Насправді, це питання досі актуальне для мене особисто, тому цей проєкт я робила, щоб самій нарешті визначитися, чи була б я ефективною в ЗСУ. Бо це та сила, що має інструменти і найбільшу владу, аби перемогти цей рашизм», – розповідає Дарка Гірна.

Перше завдання проєкту – показати, що армія не просто ефективно знищує ворога, а і робить це з розумом, з мудрістю, з почуттям гумору. Друге завдання – зрозуміти мотивацію героїв епізодів, адже багато військових, які дивляться або слухають цей подкаст, можуть завдяки ньому знайти сенс у своїй особистій боротьбі.

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«Музиканти і війна». Суспільне подкасти

Це радіодокументальний проєкт про те, як музична спільнота виборює перемогу на всіх можливих фронтах – у ЗСУ та в цивільному житті.

Наратори проєкту – український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка та співачка Анжеліка Рудницька.

Серед гостей подкасту:

Анастасія Шевченко – співачка, авторка знакової пісні «Колискова для ворога». Вона розповіла про те, з якими відчуттями повернулася на фронт у 22-му, як переживає складні емоції.

Юлія Ткач – диригентка, очільниця Хорової капели «Українського радіо». Розповіла, як хористи переживали початок повномасштабної війни і як потім повернулися до роботи.

Сергій Василюк, фронтмен гурту «Тінь Сонця», який нині служить у ЗСУ та інші.

Спочатку на «Радіо Культура» з'явилося п’ять документальних серій про музикантів, які пішли до лав ЗСУ, Тероборони, волонтерять, збирають мільйони для армії. Потім ще п'ять про жінок-музиканток, які відстоюють свій рубіж: волонтерський, гуманітарний чи військовий.

«Трохи складно було виловити для інтерв’ю артисток, які дають благодійні концерти за кордоном нон-стоп, так само шукали усі можливі варіанти, щоби записати тих, хто на передовій. І уявляєте, вони знаходили ці можливості і писалися самостійно на диктофон з окопів та військових баз, дехто навіть приходив до нас у студію і це завжди було дуже емоційно», – розповідає продюсерка проєкту Катря Гончарук.

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«Щоденник подкаст Чеки»

Це переживання дівчини-парамедика Ірини Цибух, яка готується до ротації, перебуває на війні, рятує життя бійців, стикається з внутрішніми страхами, розпачем і моментами щастя. Проєкт реалізувався спільно з онлайн-медіа «Свідомі».

В епізодах авторка розповідає про:

Евакуацію поранених. «Цей подкаст допоможе більш детально уявити та зрозуміти, що коїться в голові людини, яка висувається ближче до лінії зіткнення, щоб врятувати шістьох поранених».

Втрату друзів. «Цей щоденник присвячую рідним Максима Токарева, сестрі Даші та нареченій Анні, другу Ліптону та Кабану, другій роті морської піхоти 503 батальйону та всім побратимам, для яких Максим це велика втрата».

Про близьких людей. «Рідні військових – супергерої, які відпускають своїх на війну. Цей запис присвячую їм, їхній силі, їхній вірі, терпеливості і любові». Та інші теми.

«Зробити особистий щоденник з війни подкастом відчувалось дуже ризиковою, але водночас бажаною потребою. Цей подкаст дозволив розділити потаємне, інтимне і важливе про війну і з війни. Він зблизив нас зі слухачами, ми плакали, сміялись і сумували разом. Цей подкаст є, щоб зробити війну більш зрозумілою, через досвід дівчини-парамедика. Кожен щоденник – це суб'єктивне переживання війни, людських стосунків під час бойових дій та поранень, які отримують бійці на передовій», – розповіла авторка подкасту Ірина Цибух.

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«Йде нині война». Радіостанція «Твоє Радіо»

Це серія епізодів Олександра Сердюка про творчих людей, які вступили до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Назва походить від одноіменої пісні «Братів Гадюкіних», яка передає настрій та сенс подкасту.

Серед гостей подкасту чинні військовослужбовці:

Коля Сєрга – музикант, засновник проєкту «Культурний Десант».

Євген Галич – музикант, лідер гурту О.Torvald.

Олександр Положинський – музикант, учасник гуртів «Тартак» та «Був'є», автор та громадський діяч та інші.

Автор вважає, що суспільству цікаво знати про творчих людей (художників, акторів, музикантів, радіоведучих, гумористів), які вступили до лав збройних сил?

«Щоб у людей було чітке розуміння, що герої – це не ті зірки, які виїхали (втікли) за кордон, заплативши гроші, або якось «промутили» виїзд і щось там волонтерять, а саме військові. Тим більше, якщо мова йде про творчих людей, які несуть культурну спадщину і мають підтримувати рівень свідомості та контенту в Україні, але вони вирішили йти захищати нас від ворога», – розповідає автор Олександр Сердюк.

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«Свої серед своїх». Радіо Свобода

Подкаст «Свої серед своїх» – це розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

Ведуча Наталія Патрікєєва запрошує на інтервю військових із різним досвідом та професіями.

Серед гостей:

Снайперка Олена Білозерська, яка на війні з 2014-го, але вважає себе цивільною людиною.

Михайло Варварич – професійний військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України, який навесні 2022-го під час виконання бойового завдання на Луганщині втратив дві ноги і отримав травму руки.

Аліна Карнаухова – військова фінансистка, яка пішла у ЗСУ після загибелі чоловіка, розвідника, майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергія Карнаухова та інші.

«Кожен із гостей має власне сприйняття своєї служби і власне бачення взаємодії з цивільними. Але всі говорять про те, що суспільство має бути готовим зустріти ветеранів після війни. У когось будуть психологічні проблеми, а в когось не буде кінцівок. Також не потрібно забувати про людей, чиї близькі віддали за країну своє життя», – каже авторка подкасту Наталія Патрікєєва.

Слухати подкаст можна на сайті Радіо Свобода, а також на подкаст-платформах:

Google podcasts, Apple podcasts, Spotify, Megogo Audio.