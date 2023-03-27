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«У перший місяць можна було легко здати зброю і сказати: «Все, я «пас». Подкаст «Свої серед своїх» з Олександром Єрмаковим

Олександр Єрмаков під час служби у ТРО, Київ

Гість четвертого епізоду подкасту «Свої серед своїх» – Олександр Єрмаков, військовослужбовець центру медіакомунікацій Державної прикордонної служби України.

У подкасті Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні. Попередні випуски можна послухати тут.

«У перший місяць можна було легко здати зброю і сказати «Все, я «пас» | Епізод 4 | Прикордонник Олександр Єрмаков
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«У перший місяць можна було легко здати зброю і сказати «Все, я «пас» | Епізод 4 | Прикордонник Олександр Єрмаков
відео Радіо Свобода

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У цивільному житті Олександр Єрмаков працював комунікаційним менеджером у «Центрі протидії корупції». З військовою справою пов’язав себе лише після повномасштабного вторгнення і спочатку був у територіальній обороні.

Зараз військовий їздить у відрядження до прикордонників на прифронтові території і знімає відео, які набирають по 500 тисяч переглядів у соцмережах.

Ніколи не хотів в армію

Олександр Єрмаков, як і мільйони інших українців, жив звичайним цивільним життям, не мав військового квитка і не планував служити в армії. Напередодні повномасштабного вторгнення мало читав новини і не особливо знав, що відбувається у світі.

«Прозріння», як каже хлопець, прийшло на новорічному корпоративі, коли колеги почали говорити про те, хто і що робитиме у випадку нападу російських військ. Хтось сказав, що піде у військкомат, і тоді Олександр вперше замислився про таку можливість.

Після новорічних свят у «Центрі протидії корупції» почали готуватися до нападу, частина команди переїхала на захід України.

«Напевно, частина колективу, в тому числі і я, трішки пальцем біля скроні крутили, мовляв: «Що ви робите, яка війна?». Нам купили кнопкові телефони, тому що, за легендою, вони довше тримають заряд і набагато краще ловлять сигнал, видали картку іншого оператора, вручили радіоприймач, щоб я міг слухати новини», – згадує Олександр.

Зрештою хлопець дізнався про ТРО, пішов у військкомат і 24 лютого мав проходити медкомісію.

Перші місяці в ТРО

Перші місяці своєї служби Олександр провів у ТРО. Сили територіальної оборони (ТРО) – окремий рід сил Збройних сил України. Частиною ЗСУ ТРО стали з 1 січня 2022 року, а до того це була частина бригад Сухопутних військ.

Олександр Єрмаков під час служби в ТРО
Олександр Єрмаков під час служби в ТРО

Люди, які тренувалися з ТРО у своїх регіонах, були резервістами. На початку повномасштабного вторгнення до лав ТРО вступили тисячі добровольців без жодного військового досвіду. Їх навчали і розподіляли на різні напрямки, в тому числі у зону бойових дій. Це дозволили вже після повномасштабного вторгнення. Часто траплялося, що солдати вчилися вже безпосередньо на полі бою.

У той час, коли тривали бої поблизу Києва, Олександр та його підрозділ охороняли об’єкти в столиці, стояли на блокпостах і часто виконували функції поліції.

Зрештою рота Олександра, з якою він служив у ТРО, також згодом потрапила на передову.

Його самого влітку 2022-го перевели у Державну прикордонну службу України.

«Розуміння, що я – мобілізований солдат і що для мене це історія більше, ніж на рік, прийшло до мене тільки через кілька місяців. Спершу хаос був, по документах ми ніде не проходили. Як я розумію, у перший місяць можна було легко здати зброю і сказати: «Все, я «пас», – розповідає Єрмаков.

Але йому не хотілося залишати службу, було відчуття, що він на своєму місці і робить корисну справу.

«Зараз на війні – найкращі люди країни»

Олександр служить у центрі медіакомунікацій Державної прикордонної служби України. Періодично він разом із колегами їздить на передову, аби записувати історії про службу прикордонників.

Олександр Єрмаков знімає військових для медіацентру Держприкордонслужби
Олександр Єрмаков знімає військових для медіацентру Держприкордонслужби

«Ця робота для мене – це можливість показати людям, як відбуваються бойові дії, які люди служать. Тому що от у Бахмуті – з ким ти не говориш, це дуже класна, освічена людина. Важливо показувати, що в нас зараз на війні – найкращі люди нашої країни», – пояснює військовий.

Невдовзі після запису цього епізоду Олександр дізнався, що рота ТРО, з якою він служив на початку, зазнала втрат під час бойового завдання.

«Під час розмови я сказав, що для мене досвід служби в ТРО романтичний. Він був для мене романтичним до моменту, коли мені скинули список поранених і загиблих з моєї роти. Я побачив десятки знайомих прізвищ. За якимось неймовірним збігом обставин наступного дня я опинився дуже близько до місця, де відбувався бій моїх хлопців. Ми з нашою знімальною групою натрапили на одну з їхніх машин. Вона стояла розбита на дорозі».

У подкасті Олександр Єрмаков детальніше розповів про:

  • перші дні служби в Києві, власні емоції та усвідомлення того, що відбувалося на околицях міста під час боїв навколо нього;
  • службу на півночі країни після звільнення цього регіону;
  • про те, ким були люди, з яким служив та чому подобалося копати бліндажі;
  • про те, як знайшов російські штани на Херсонщині;
  • про те, як збирає сотні тисяч гривень на автомобілі та дрони для військових.

Подкаст «Свої серед своїх» – це розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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Електронна адреса проєкту: uapodcast@rferl.org

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    Наталія Патрікєєва

    Журналіст, репортер. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і приєдналася до редакції. Народилася у місті Христинівка Черкаської області. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету. Фіналіст конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2017, 2019 років.

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