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«Я пішов служити для себе, тому що інакше б не зміг». Подкаст «Свої серед своїх» із Віталієм Ковальчуком

Віталій Ковальчук

Гість другого епізоду подкасту «Свої серед своїх» – військовий Віталій Ковальчук:

  • працював у сфері будівництва,
  • останні два роки був керівником проєктів Фонду державного майна,
  • за місяць до повномасштабного вторгнення почав працювати у компанії, яка будує інноваційні парки,
  • професійно займався фото та відеозйомкою із дрона,
  • після початку великої війни пішов у ЗСУ,
  • зараз несе службу на Донеччині, аеророзвідник та коригувальник.

Про адаптацію

Після початку повномасштабного вторгнення Віталій відвіз дружину і доньку до польського кордону, а сам повернувся до Києва і почав волонтерити. Одразу було розуміння, що піде служити, хоча жодного військового досвіду не мав. Почав шукати позицію у війську, де потрібен досвід управління дронами і квадрокоптерами. І знайшов.

«Уперше я опинився у добробаті 17 березня і 29 квітня ми стали батальйоном ЗСУ. Потім пройшли навчання на полігоні, злагодження. З другої половини червня ми на Донбасі, і досі тут», – розповідає Віталій.

Віталій Ковальчук
Віталій Ковальчук

Так, аерозйомки архітектури Києва, чи морських пейзажів Греції залишилися позаду і Віталій почав працювати з дронами на війні.

Каже, що особливої адаптації до служби у війську в нього не було. Просто не мав на це часу.

«Я вперша взяв автомат, через півгодини ми застрибнули в автобус і поїхали».

Щодо побуту Віталій невибагливий і чудово розумів, що жити доведеться у різних умовах. А от чого не вистачає під час служби – це можливості побути на одинці.

Військовий наголошує, що не всі мають служити, оскільки багато чоловіків виконують ключові ролі в економіці, логістиці чи медицині.

«У мене немає агресії чи злості до тих, хто не служить. Не думаю, що вони мені щось винні. Я пішов служити для себе, тому що інакше б не зміг».

Про дрони

Безпілотні літальні апарати – надважливі для сучасної армії. Вони бувають розвідувальні та ударні. Серед розвідувальних найчастіше використовуються цивільні дрони, саме на них волонтери постійно збирають гроші.

Ціна одного дрона починається від 80 тисяч гривень, а його  «життя» може тривати всього один виліт.

Вони губляться через збої сигналу, погодні умови, а також дії противника, їх збивають.

Загалом у дронів є кілька завдань. Їх використовують для розвідки, щоб була можливість побачити, що відбувається за найближчою посадкою, кущем, пагорбом.

«Навіть найпростіший дрон може «подивитися» на два-три кілометри вперед чи є пересування живої сили, чи є там техніка, чи наближаються вона, чи є штурмові дії. Так само дроном можна супроводити групу, яка десь рухається. Наприклад, у випадку нашого наступу, штурмових дій. Тобі не треба з групою спілкуватися по рації і уявляти, де вони опинилися. Ти це бачиш».

Віталій Ковальчук
Віталій Ковальчук

Віталій Ковальчук на своїй сторінці в Instagram постійно збирає гроші на нові дрони. Наприклад, він обрав 16 своїх найкращих фото України і зробив з них офіційні марки Укрпошти номіналом U (12 грн), потім розігрував їх на аукціонах. За час своєї служби зміг купити 14 літальних апаратів для передової.

Збереження здорового глузду

У своєму блозі Віталій розповідає про власний військовий досвід і має кілька дописів про те, як не втратити здоровий глузд. Він радить мріяти, говорити про свої емоції, «не забивати» на себе і робити все що можеш, наближаючи перемогу.

Моя порада — мислити холодною голово,  аналізувати, не піддаватися панічним настроям, думкам.

«Як ми знаємо, на Титаніку більшість людей загинули просто через паніку», – нагадує Ковальчук.

Він вважає, що військовим краще не розповідати рідним про жахіття війни, оскільки вони не можуть з цим нічого вдіяти, натомість сильніше переймаються. А цивільним потрібно запитувати у військового про справи та нагадувати, що його чекають вдома.

«Підтримувати і в жодному разі не докоряти, мовляв: «От, ти пішов в армію, а тепер ми тут сидимо всі переживаємо за тебе, ти не хороший». Адже він це робить для вас».

У подкасті Віталій Ковальчук розповів:

  • про перший мінометний обстріл і страх;
  • про життя звичайного рядового, який раніше, у цивільному житті, ухвалював управлінські рішення;
  • про ставлення до слів міністра оборони Олексія Резнікова про «весільні дрони»;
  • про роботу дрона з артилерією;
  • про ставлення до життя у відносно мирних містах і мобілізацію;
  • про те, що цивільні мають робити для адаптації військових.

Подкаст «Свої серед своїх» це розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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Електронна адреса проекту: uapodcast@rferl.org

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    Наталія Патрікєєва

    Журналіст, репортер. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і приєдналася до редакції. Народилася у місті Христинівка Черкаської області. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету. Фіналіст конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2017, 2019 років.

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