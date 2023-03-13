Кишинів заявляє, що Мацієвський, якого розстріляли після слів «Слава Україні», був громадянином Молдови

Кишинів заявляє, що Олександр Мацієвський, якого розстріляли після слів «Слава Україні», був громадянином Молдови.

«Після підтвердження українською стороною факту, що страчений російськими солдатами український військовий є Олександром Матієвським, міністертсво рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, акт, який можна кваліфікувати як військовий злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних закон», – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Молдови.

Українська сторона наразі на цю заяву не реагувала.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні». Після цього дві бригади припустили, що загиблий є їхнім бійцем.

12 березня у СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.

Ця державна нагорода вручається громадянам України. Проте, за законодавством, звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.