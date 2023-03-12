«Остаточно підтвердили». CБУ назвала прізвище військового, якого розстріляли після слів «Слава Україні»

Слідчі Служби безпеки України встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, остаточно підтвердити дані загиблого військового вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.



Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.



У Службі безпеки нагадують, що Мацієвський з кінця грудня вважався зниклим безвісти поблизу Красної Гори на Донеччині.



«Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року. Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин», – додають у спецслужбі.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказала, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Пізніше Регіональне управління Сил ТрО «Північ» повідомило, що ймовірно це боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський, який загинув 30 грудня 2022 року під Соледаром.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

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Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.