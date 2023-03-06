Владна фракція ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному бійцю – Арахамія

Після ідентифікації особи військовослужбовця, відео з імовірним розстрілом якого поширилося 6 березня в соцмережах, фракція «Слуга народу» звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

«Черговим воєнним злочином РФ став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були «Слава Україні!» Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували… Закликаємо світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу. Також після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, фракція має намір направити президенту України Володимиру Зеленському звернення з проханням присвоїти воїну звання Героя України (посмертно). Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська», – написав голова фракції Давид Арахамія в телеграмі.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості», – наголосив омбудсмен.

Про особу українського військового, обставини його полону і те, де саме зняте відео, – наразі невідомо.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.