«Жаль – це найгірше, що може бути для військового». Подкаст «Свої серед своїх» із Михайлом Варваричем

Гість другого епізоду подкасту «Свої серед своїх» – військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України Михайло Варварич.



У подкасті Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил Оборони України у російсько-українській війні. Попередні випуски можна послухати тут.

Михайло Варварич – професійний військовий родом із Львівщини.

Служив з 2016-го року.

У 2022-му планував завершувати службу, але повномасштабне вторгнення все змінило.

Навесні 2022-го Варварич під час виконання бойового завдання на Луганщині втратив дві ноги і отримав травму руки.

Михайло вижив. На момент запису він разом із коханою Іриною перебуває на протезуванні в Орландо (США).

Про службу до повномасштабного вторгнення

Військовим Михайло Варварич хотів стати з дитинства.

У 2016-му він пішов на службу до ЗСУ.

Після трьох місяців в навчальному центрі, повернувся в частину і дізнався, що є можливість потрапити у омріяну 80-ту бригаду. Одразу почав більше тренуватися, ще раніше прокидатися для пробіжок, кинув курити.

«Мені пощастило, я дуже готувався до цього», – згадує Михайло.

Поранення

Михайло Варварич збирався звільнитися зі служби 25 лютого 2022-го року. Планував більше уваги приділяти особистому життю, будувати родину – тоді з коханою Іриною почали жити разом. Але сталося по-іншому – у день вторгнення Михайло завіз її до батьків, а сам поїхав на війну.

29 травня 2022 року під час бойового завдання у одній із найгарячіших точок Луганської області у селищі Білогорівка Михайло Варварич підірвався на міні. Це сталося біля знищеної російської переправи через річку Сіверський Донець, де ворог втратив більше 100 одиниць техніки.

Воїн каже, що в той день мав погані передчуття. Росіяни були дуже близько, під вечір стало чутно звук ворожої техніки. Михайло вийшов на завдання з двома побратимами, щоб розвідати ситуацію.

Хтось зачепив розтяжку і хлопці підірвалися.

«Ти просто впав такий, і не поняв зразу, що сталося. Лежиш, дивишся на свої ноги – в тебе одна туди пішла, друга туда. Ну ти зрозумів, що ногам твоїм капець. Глянув на свої руки – в мене ще рука була пробита, осколок зайшов і вийшов».

Питають: «Яка ваша вага, зріст?». А я такий кажу: «Вам з ногами чи без?»

Михайло повідомив ротному, що сталося, сказав, що потрібна евакуація. Більше години поранені чекали, щоб хтось з основної групи підійшов – місце було важкодоступне і небезпечне. Ще більше годин поранених виносили, потім кілька годин до Бахмуту.

«Зранку я вже прокидаюся без ніг, а вони мене питають: «Яка ваша вага, зріст?». А я такий кажу: «Вам з ногами чи без?».

Досвід протезування

Зазвичай протезування проходить у два етапи: спочатку підбирається тимчасовий протез, а вже пізніше постійний. Це дуже довгий і складний процес.

В Україні діє державна політика про безкоштовне протезування. Також можна отримати компенсацію за придбання засобів реабілітації за власний рахунок. За протезування з боку держави відповідає Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Більшість військових скаржаться на бюрократію. Черга на протези велика, а ще потрібно довго чекати спеціальні довідки з військових частин та інших державних установ.

Після поранення Михайло Варварич лежав у міській лікарні Трускавця.

Із виїздом на протезування в США Варваричу допоміг фонд Revived Soldiers Ukraine. У протезному центрі Орландо йому щодня підкручують протези до відповідного розміру по 15-20 разів на день, адже нога постійно змінюється.

Після втрати кінцівок Михайло кілька місяців чекав, щоб загоїлася рука і одразу повернувся до тренувань.

Потрібно займатися своєю фізичною підготовкою, думати про майбутні кроки

«Вона ще толком не зажила, а я пішов на бруси, на штангу. Потрібно тіло підготувати до протезів, свою спину, прес. Потрібно займатися своєю фізичною підготовкою, думати про майбутні кроки»

На думку Михайла, в Україні вже потрібно створювати реабілітаційні центри, зокрема для людей після протезування, щоб вони не залишалися сам на сам зі своєю новою реальністю.

Десантник переконаний, що жаль – це найгірше, що може бути для військового.

«Ніхто не має тебе жаліти, мають відчувати повагу, а не жалість».

У подкасті Михайло Варварич детальніше розповів:

про ставлення до служби впродовж 2016-2022 років;

про поранення в 2017-му в Пісках;

про перші тижні повномасштабного вторгнення;

про спілкування з пулітцерівською лауреаткою Керол Гузі , яка зробила про пару Михайла та Ірини великий репортаж;

, яка зробила про пару Михайла та Ірини великий репортаж; про те, як гумор допомагає на службі;

про свої плани після повернення в Україну.

Подкаст «Свої серед своїх» – це розмови з військовими про їхнє життя до та після повномасштабного вторгнення, побут і мотивацію, волонтерів і цивільних, про ставлення до життя у відносно мирних містах та інтеграцію ветеранів, захват і розчарування під час та після служби.

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