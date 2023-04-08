У деяких районах Херсона через російські обстріли зникло світло – ОВА

У деяких районах Херсона через обстріли зникло електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, енергетики вже ремонтують мережі.

«Скоро все відновлять», – заявив голова ОВА.

Про інші наслідки обстрілів він не повідомив.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.