Зеленський розповів, скільки БТР «Росомак» Україна отримає від Польщі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів «Росомак».

«Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема «Леопарди». Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – «Росомак» – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, «МіГи», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 8 квітня.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 5 квітня у Варшаві підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. Як повідомила пресслужба українського президента, метою цього є забезпечення постійної підтримки і зміцнення оборонних потужностей ЗСУ шляхом придбання Україною польської оборонної техніки, зокрема БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак» і ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

1 квітня польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Україна закупить у Польщі 100 «бронетранспортерів найвищого класу» «Росомак».