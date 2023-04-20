Залужний повідомив про розмову з командувачем сил НАТО в Європі напередодні «Рамштайну»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що напередодні чергового засідання контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» провів телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройними силами США в Європі генералом Крістофером Каволі.

«Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки і боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися і надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу», – написав Залужний у фейсбуці 20 квітня.

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що Україна вже готується до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» і очікує «ґрунтовних рішень, які відповідатимуть амбітним перспективам на полі бою».