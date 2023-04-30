Чехія шукатиме шляхи для збільшення постачання боєприпасів в Україну – Павел

Влада Чехії разом із союзниками шукатиме можливості для збільшення постачання боєприпасів в Україну, зазначив президент країни Петр Павел, пишуть «Чеські новини».
«Із зустрічей, які я провів в Україні – а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, – стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси», – зазначив Павел після прибуття на військовий аеропорт у празькому місті Кбели.
За його словами, Україна відчуває «гостру нестачу боєприпасів», які необхідні країні для початку контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.
«Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає», – заявив він.
За словами президента Чехії, російські військові мають перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але «здебільшого тільки в кількості боєприпасів – вони щодня стріляють у чотири-п’ять разів більше, ніж українці».
28 квітня президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова прибули до України. Це був перший візит Павела до України на посаді президента Чехії.
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