Чехія запровадила санкції проти російського патріарха Кирила

Чеська Республіка оголосила про запровадження санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року.

Московський патріарх потрапив під санкції за підтримку російського вторгнення до України. Санкції означають заборону на вʼїзд до Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через місцеві структури та заморожування активів у країні, якщо вони є.

Російський патріарх у своїх зверненнях незмінно слідує офіційним наративам щодо війни, яку Москва веде проти України. У великодньому посланні Кирило висловив до Бога прохання, щоб він «дарував міцний і справедливий мир» «братнім народам, що вийшли з єдиної Дніпровської купелі хрещення», а саму війну назвав «міжусобним конфліктом».

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Тези про «братні» народи, спільну «Дніпровську купіль» та «братовбивчу» (чи міжусобну) війну активно використовує російська пропаганда у контексті російської агресії проти України.

Московський патріарх Кирило від початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово виступав на підтримку бойових дій. За його словами, війну спровокували зовнішні сили, які нібито бажають знищити Росію. Низка священників РПЦ, які виступили проти російської військової агресії, зазнали гонінь.