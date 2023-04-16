Про «міжусобний конфлікт» і «братні народи» розповів голова РПЦ Кирило у зверненні на Великдень

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) у своєму великодньому посланні згадав про «міжусобний конфлікт», маючи на увазі війну РФ проти України, і мир між «братніми народами».

«У свято Великодня наші особливі молитви звернені до бога за людей, що у зоні бойових дій. Ми як християни не можемо залишатися байдужими до бід і поневірянь наших братів і сестер, серця яких обпалені вогнем міжусобного конфлікту, тому ми підносимо до господа прохання про те, щоб він своєю милістю зцілив тілесні, а особливо душевні рани, всяку скорботу і дарував братнім народам, що вийшли з єдиної Дніпровської купелі хрещення, міцний і справедливий мир», – сказав Кирило, якого цитує пресслужба РПЦ.

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Тези про «братні» народи, спільну «Дніпровську купіль» та «братовбивчу» (чи міжусобну) війну активно використовує російська пропаганда у контексті російської агресії проти України.

Московський патріарх Кирило від початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово виступав на підтримку бойових дій. За його словами, війну спровокували зовнішні сили, які нібито бажають знищити Росію. Низка священників РПЦ, які виступили проти російської військової агресії, зазнали гонінь.