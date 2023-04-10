Інцидент у Хмельницькому став поштовхом для переходу громади до ПЦУ – мер Нетішина

Конфлікт між військовим і священником у храмі Хмельницького став поштовхом для переходу громади Нетішина до Православної церкви України, заявив в ефірі Радіо Свобода очільник міста Олександр Супрунюк.



За його словами, представники УПЦ (МП) намагалися усіляко перешкоджати зборам громади, яка в неділю, 9 квітня, проголосувала за перехід двох храмів Нетішина до ПЦУ.



«Це їхній стиль. Вони пробували збирати підписи в п’ятницю, ходили по будинках, дурили людей. Казали, що збираємо підписи за Українську православну церкву, але не казали, що це Московський патріархат, що за не перехід УПЦ. А люди толком не розібралися і дехто підписував. Але ми дали інформацію і цей фокус їм не вийшов», – сказав він в ефірі програми «Свобода LIVE».

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Супрунюк каже, що запитання до діяльності і риторики священнослужителів УПЦ (МП) в громади було ще з 2014 року, але поштовхом для прихожан щодо переходу громади до Православної церкви України, на його думку, став інцидент з військовим у храмі Хмельницького 2 квітня.

УПЦ (МП) не коментувала цю заяву Супрунюка.

2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового. Натомість пресслужба УПЦ (МП) назвала інцидент «провокацією».

9 квітня місцеві жителі Нетішина проголосували за перехід 2 храмів УПЦ (МП) до Православної церкви України. За даними міськради, загалом у голосуванні взяли участь 2 436 людей.

Перед цим, 7 квітня, міська рада Нетішина заборонила діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади та для двох храмів припинила права постійного користування земельними ділянками.