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Інцидент у Хмельницькому став поштовхом для переходу громади до ПЦУ – мер Нетішина

Миколаївська церква УПЦ (МП) у Почаєві. Фото ілюстративне

Конфлікт між військовим і священником у храмі Хмельницького став поштовхом для переходу громади Нетішина до Православної церкви України, заявив в ефірі Радіо Свобода очільник міста Олександр Супрунюк.

За його словами, представники УПЦ (МП) намагалися усіляко перешкоджати зборам громади, яка в неділю, 9 квітня, проголосувала за перехід двох храмів Нетішина до ПЦУ.

«Це їхній стиль. Вони пробували збирати підписи в п’ятницю, ходили по будинках, дурили людей. Казали, що збираємо підписи за Українську православну церкву, але не казали, що це Московський патріархат, що за не перехід УПЦ. А люди толком не розібралися і дехто підписував. Але ми дали інформацію і цей фокус їм не вийшов», – сказав він в ефірі програми «Свобода LIVE».

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Супрунюк каже, що запитання до діяльності і риторики священнослужителів УПЦ (МП) в громади було ще з 2014 року, але поштовхом для прихожан щодо переходу громади до Православної церкви України, на його думку, став інцидент з військовим у храмі Хмельницького 2 квітня.

УПЦ (МП) не коментувала цю заяву Супрунюка.

2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового. Натомість пресслужба УПЦ (МП) назвала інцидент «провокацією».

Під час акції протесту біля Покровського собору в Хмельницькому, в якому священники УПЦ (МП) побили українського військового, 2 квітня 2023 року. Того ж дня люди, які зібралися біля храму, проголосували за перехід до ПЦУ
Під час акції протесту біля Покровського собору в Хмельницькому, в якому священники УПЦ (МП) побили українського військового, 2 квітня 2023 року. Того ж дня люди, які зібралися біля храму, проголосували за перехід до ПЦУ

9 квітня місцеві жителі Нетішина проголосували за перехід 2 храмів УПЦ (МП) до Православної церкви України. За даними міськради, загалом у голосуванні взяли участь 2 436 людей.

Перед цим, 7 квітня, міська рада Нетішина заборонила діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади та для двох храмів припинила права постійного користування земельними ділянками.

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