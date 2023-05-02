Україна готує контрнаступ «у наступні тижні» – Блінкен

Владі США відомо, що Україна готує контрнаступ вже «в наступні тижні», зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Fox News, яке оприлюднив сайт Держдепартаменту США.

Блінкен закликав спостерігати, «що буде далі». За його словами, «успіх полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир».

«Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилось і не матиме успіху», – заявив Блінкен.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

30 квітня президент Володимир Зеленський також наголосив, що на Україну чекають «головні битви цієї війни».