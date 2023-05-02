Росія «спалює» бойовиків біля Бахмуту: на скільки їх вистачить

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими.
За його словами, майже половина з цих втрат окупантів – бойовики ПВК «Вагнер», яких кинули на штурм Бахмуту без мінімальної підготовки та за слабкого керівництва. Ці цифри Вашингтон зібрав на основі «деяких занижених розвідувальних даних, які вдалося зібрати».
«Суть у тому, що спробу наступу Росії було провалено. Після місяців боїв та надзвичайних втрат Росія продовжує зосереджуватися на одному українському місті, яке має обмежену стратегічну цінність», – наголосив радник лідера США.
Проте раніше Кірбі заявляв, що окупанти можуть піти вперед в Україні, коли просохне земля для проходження важкої техніки.
Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов також заявляв, що в Росії ще залишився резерв із мобілізованих у 120 тисяч осіб, які ще не перекинуті в Україну.
Головні питання випуску:
На скільки вистачить у Росії солдатів, щоби продовжувати штурми міст Донбасу?
Чи зможуть мобілізовані замінити професійних штурмовиків, які воюють із ЗСУ у районі Бахмуту?
І чи може Росія спробувати зірвати контрнаступ України власним?