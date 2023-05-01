У Білому домі оцінили втрати Росії у війні за 5 місяців

Російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута зазнали втрат у 100 тисяч осіб – таку оцінку США повідомили 1 травня у Білому домі.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

За його словами, які цитує агентство Reuters, наступ РФ на Бахмут зупинився і провалився.

Росія дані про свої втрати у війні останнім часом не озвучувала. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 1 травня заявили, що Росія втратила від 24 лютого близько 190 960 своїх військових.

Розвідка Великої Британії 25 квітня припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу армії РФ і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваного українського контрнаступу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявляв, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів.

Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.