Після контратаки у Бахмуті російські сили залишили «деякі позиції» – Сирський

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що на окремих ділянках Бахмута після української контратаки російські сили залишили «деякі позиції».



«На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції», – повідомив Сирський, якого цитує у телеграмі Military Media Center.



За його словами, щоб просунутись вперед, війська РФ докладають максимум зусиль та не рахуються ні з чим, але взяти Бахмут під контроль противнику не вдається.



Він також додав, що на Лиманському напрямку українські захисники протягом кількох останніх днів відбили численні російські штурми, спроби противника захопити позиції ЗСУ були безуспішними.

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30 квітня Олександр Сирський перебував на декількох напрямках в районах бойових дій.

Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, у місті Бахмут тривають бої.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.