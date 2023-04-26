«Тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції» – розвідка Британії про Бахмут

У західних районах Бахмута в Донецькій області тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції, заявила 26 квітня британська розвідка, аналізуючи події довкола міста, важкі бої за яке між українськими військовими і російськими силами тривають кілька місяців.

«Ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове в той час, як Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506. Інші варіанти поповнення запасів, ймовірно, ускладнені через багно на ґрунтових шляхах», – йдеться в повідомленні, яке в твіттері цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що в той час, як місто зазнає ударів вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута «тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході».

Про те, що ситуація в Бахмуті залишається напруженою, 23 квітня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Українські військові, за його словами, не лише обороняють місто, але й здійснюють контрнаступальні дії.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».