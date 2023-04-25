Військовий із Бахмуту заперечив інформацію про відведення сил ЗСУ з міста

У Бахмуті на Донеччині відбувається планова ротація українських військ, заявив молодший сержант гранатометник 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк, який перебуває в місті, коментуючи в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомлення іспанського видання El Mundo.

Напередодні це видання поширило інформацію про те, що ЗСУ вивели з Бахмута основну частину своїх сил. У Генштабі ЗСУ цю інформацію не коментували.

За словами військового, це – «як мінімум дезінформація».

«Солдати – не залізні, ні кіборги, їм треба поїсти, інколи помитися, поспати, що неможливо робити в окопі. Тому ротаційно, перебуваючи пару діб під вогнем, вони можуть виїхати, помитися і повернутися назад», – каже Сиротюк.

Однак, за його словами, не відбувається і посилення резервами, оскільки ті частини, які формуються, мають готуватися до наступу, тому їх не треба виснажувати міськими боями.

Про те, що ситуація в Бахмуті залишається напруженою, 23 квітня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Українські військові, за його словами, не лише обороняють місто, але й здійснюють контрнаступальні дії.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».