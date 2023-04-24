Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

На сході України – «постійний рух з обох боків»: Міноборони про динаміку боїв

«Сьогодні на якомусь напрямку є наступ, а завтра його може не бути – зупинили, ворог перегруповується тощо»

У Міністерстві оборони України заявили, що бойові дії, які тривають зараз на сході, – це «безперервний динамічний процес».

«Постійний рух з обох боків. Тому у щоденних зведеннях ви іноді можете бачити, що сьогодні на якомусь напрямку є наступ, а завтра його може не бути – зупинили, ворог перегруповується тощо. Позиції можемо сьогодні у боях втратити, а наступного дня повернути. Саме тому, військові воліють говорити про результат по завершенню операції», – зазначила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявляв, що основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Повідомлялося, що українські військові відбили понад 30 російських атак. Найзапекліші бої нині тривають за Бахмут та Мар’їнку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG