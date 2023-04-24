На сході України – «постійний рух з обох боків»: Міноборони про динаміку боїв

У Міністерстві оборони України заявили, що бойові дії, які тривають зараз на сході, – це «безперервний динамічний процес».

«Постійний рух з обох боків. Тому у щоденних зведеннях ви іноді можете бачити, що сьогодні на якомусь напрямку є наступ, а завтра його може не бути – зупинили, ворог перегруповується тощо. Позиції можемо сьогодні у боях втратити, а наступного дня повернути. Саме тому, військові воліють говорити про результат по завершенню операції», – зазначила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявляв, що основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Повідомлялося, що українські військові відбили понад 30 російських атак. Найзапекліші бої нині тривають за Бахмут та Мар’їнку.