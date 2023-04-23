Сирський: ЗСУ в Бахмуті продовжують утримувати стратегічні рубежі

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що українські військові в Бахмуті продовжують утримувати стратегічні рубежі.



«Ми б’ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії з захоплення позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут – герой. Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал», – написав він у телеграмі.

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За його словами, на Бахмутському напрямку триває оборона.



Сирський також повідомив, що він проїхав всією лінією зіткнення – був у частинах, які тримають весь Бахмутський фронт.

За даними Генштабу ЗСУ, Бахмут, як і Мар’їнка, є в епіцентрі бойових дій, тут відбуваються запеклі бої.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Місто залишається епіцентром бойових дій. За спостереженнями британської розвідки, російські сили продовжують «повзуче просування» у місті.