Зеленський: кожен день тиші в тилу здобувається в жорстоких боях на передовій, шануйте це

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожен день тиші в тилових областях здобувається в жорстоких боях на передовій, і закликав цінувати це.



«Важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо. Всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день… Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. І завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо», – сказав він у своєму традиційному відеозверненні.



Зеленський повідомив також про підготовку кількох важливих міжнародних подій, які можуть дати Україні «більше міцності» і «більше зброї».



«Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений», – додав президент України.

Керівник ГУР Міноборони у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.