ЗСУ відбили «численні атаки» противника у північній і центральній частинах Мар’їнки – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що українські військові відбили «численні атаки» противника у північній і центральній частинах Мар’їнки.
«На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області», – йдеться у вечірньому зведенні.
Російські війська зосереджені на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України протягом доби відбили понад 45 російських атак на цих ділянках фронту, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
На Лиманському та Шахтарському напрямках цієї доби наступальних дій не було, а на Авдіївському противник вів наступальні дії біля Новокалинового та Первомайського Донецької області, зазнав великих втрат, повідомляє штаб.
За повідомленням, на Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут, також протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але протягом доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів, додають українські військові.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 534 і поранення 14 370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023-го.
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