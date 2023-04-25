«Гірка пігулка» компромісу: Донбас і Крим Росії? ЗМІ дають прогнози контрнаступу ЗСУ

- Українські сили відвели основну частину військ з Бахмута, лишили там кілька бригад. Про це пише іспанська газета El Mundo. В ЗСУ ж кажуть, що важкі бої тривають. Що відбувається в Бахмуті: контратаки чи вихід з міста ЗСУ? Запитаємо у військового звідти.
- Мешканці Слов'янська відмовляються евакуюватися з міста, бо чекають українського контрнаступу. Мер міста обурений таким рішенням. Чому, незважаючи на посилення обстрілів, охочих виїхати зі Слов'янська все менше?
- Про НАТО та ЄС забути. Території поділити з Росією. Такий прогноз після контрнаступу ЗСУ, дає британська газета . Чому зростає міжнародний тиск, щоб посадити Зеленського за стіл переговорів з Путіним? Говоримо з політологом Миколою Давидюком.
- Радбез ООН провів перше цього року засідання під головуванням Сергія Лаврова. Його таки пустили до Нью-Йорка, хоча російським журналістам віз так і не дали. Як Лавров у своєму виступі намагався виправдати війну? І що йому на це відопвідали інші учасники?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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