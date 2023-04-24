Втрату Криму РФ назве «вимушеним кроком» – Буданов про звільнення півострова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що втрату Криму та інших окупованих територій Москва назве «вимушеним кроком» за аналогією з відступом із Херсона. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так «оболванюють» своє населення, як ніхто у світі не може», – сказав Буданов.

Він вважає, що ядерного удару з боку Росії не буде, а без повернення Криму війна не завершиться.

«Десь зараз ми маємо повернути всю територію, з часом. Час у нас ще є. Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал», – заявив начальник ГУР.

Очільник української розвідки підкреслив, що завершити війну можна лише поверненням до кордонів 1991 року, Київ ніколи не відмовиться від своїх територій, а відновлення територіальної цілісності у 2023 році є «цілком досяжним завданням».

Раніше Буданов заявляв, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме. Буданову нагадали його слова про те, що навесні армія України увійде до Криму, на це він відповів, що «маємо ще в запасі час».

У Пентагоні раніше казали, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.