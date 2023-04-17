Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер

Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від Росії, перервавши логістичні зв’язки півострова з територією РФ, це стане першим вагомим кроком до повернення півострова без застосування військової сили, заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Зараз необхідно ізолювати Крим від Росії. Це можна зробити, обірвавши логістичні зв’язки, наприклад, знову вдаривши по Кримському мосту. Можливо, вивести з ладу військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягти. Це Україна може зробити вже зараз», – заявив Волкер в ефірі національного телемарафону України.

Він підкреслив, що Крим є дуже важливим для майбутньої безпеки України в Чорному морі, оскільки її буде дуже складно забезпечити без контролю над півостровом.

8 жовтня на Керченському мосту стався вибух із подальшою пожежею. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Керченський міст – стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала.