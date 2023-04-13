Спочатку призначений Кремлем «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в окупованих Криму і Севастополі скасували демонстрації на 1 травня, ходу «Безсмертного полку» і парад 9 травня. А пізніше він уточнив, що скасування заходів стосується лише Криму.

Згодом глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі поки що не ухвалене. Наразі, за його словами, проводяться консультації з Міноборони, і рішення про проведення параду у Севастополі – це, мовляв, прерогатива військового відомства.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму і в Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках і роботою ППО. Сергій Аксьонов називав безпілотники основною загрозою для Криму. А коли на кримському мосту стався вибух у жовтні торік, на окупованому півострові почав діяти підвищений «жовтий рівень терористичної небезпеки», аеропорт Сімферополя закрили.

Супутникові знімки показують, що на півночі Криму в районі російського пункту пропуску Армянськ і Перекопського валу облаштували подвійну лінію окопів. Коментуючи будівництво цих споруд, Сергій Аксьонов буквально напередодні заявив, що недооцінювати українську армію не можна, але російська влада, мовляв, готова до можливого контрнаступу.

Окупаційна влада Криму не впевнена у власній безпеці і вагається, чи проводити святкові травневі паради і демонстрації? До чого готуються в Криму? Як там реагують на інформацію про можливе скасування травневих парадів? І хто на півострові найбільше боїться українського контрнаступу?

Про це та інше в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» розповів Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

– Пане Чистіков, що вам чути з останніх новин стосовно проведення парадів? Це ж завжди таке було велике свято, яке влаштовувала окупаційна влада на півострові. Ми вже знаємо, що на прикордонних з Україною територіях нібито скасували ці травневі паради. Як щодо Криму? Чи справді там зараз так стоїть питання? І якщо так, то про що це нам говорить?

1 і 9 травня заходи не відбудуться. Військові дії і звільнення Криму наближаються

– Крим – це вже черговий захід безпековий, який демонструє самим мешканцям Криму, що ситуація не під повним контролем, як запевняє окупаційна адміністрація. Тобто спочатку був введений «жовтий рівень загрози», потім підвищено – військова небезпека, потім – закриті аеропорти, також введені обмежені заходи, але вони все рівно намагалися зберігати ті певні магніти, які створювали певну заспокійливість місцевого населення. І це було відзначення саме святкових заходів, саме 1 і 9 травня. І скасування цих заходів, а саме щодо території Криму... Аксьонов скасовує, і ці заходи не відбудуться. Це демонструє те, що окупанти подальші вживають кроки і демонстрація місцевому населенню, що все ж таки військові дії і звільнення Криму наближаються, і невпевненість окупантів у своїх силах.

Відсутнє взаєморозуміння між Аксьоновим і Развожаєвим

Крім того, це відзначає і інший фактор, що Севастополь поки не підтвердив скасування цих свят, про те, що відсутнє взаєморозуміння між Аксьоновим і Развожаєвим. Це було помітно і під час візиту в березні 2023 року Путіна до міста Севастополя. Саме на зустріч з ним не був запрошений Аксьонов. Це вказує також на те, що є певний розкол в окупаційних адміністраціях на території Кримського півострова.

Можуть провести демонстраційні затримання «диверсантів» або «терористів»

Разом з тим, на жаль, слід очікувати і те, що для виправдання цих заходів безпеки вони можуть провести демонстраційні затримання так званих «диверсантів» або «терористів», які нібито готували б якісь диверсії під час вказаних заходів. Але це все ж таки для картинки і для демонстрації важливості їхніх кроків щодо забезпечення безпеки та скасування святкувань.

– Ви сказали, що вся ця історія також може свідчити про розбіжності між посадовцями окупаційної влади в Криму між Аксьоновим і Развожаєвим. А що це за розбіжності, на основі чого? Хтось більше, а хтось менше боїться контрнаступу? Чи у чому полягають розбіжності?

– Ні. Це виходить з того, що Аксьонов є місцевим, він більш зацікавлений в утриманні контролю над Кримом. Развожаєв є залученим чиновником з Російської Федерації. Тому порядок безпеки – він менше зацікавлений а цьому. Він є представником безпосередньо Російської Федерації, а Аксьонов є місцевим колаборантом. Тому у цьому основа їхніх інтересів. А це і бізнес-інтереси, які на території Кримського півострова кожен з них також має.

Тому вони фіксувалися раніше, потім вони намагалися вживати спільні дії, брати участь у спільних заходах, але вже після повномасштабного вторгнення 24 лютого такі події вже не відмічаються щодо спільних заходів між Аксьоновим та Развожаєвим.

– Тобто ми зараз достеменно ще не знаємо, чи скасували там всі ці заходи, чи не скасували, поки що вони вирішують?

– Щодо Севастополя, то так, поки офіційного підтвердження немає.

– Якщо говорити в контексті контрнаступу, підготовки до контрнаступу, то спочатку говорили, що це буде весна, тепер вже є такі думки, що це буде влітку. Як за цей час, поки в Україні активно обговорюють перспективу контрнаступу, що в цей період паралельно відбувається в Криму? Як там до нього готуються? І чи готуються?

Для такої кількості фортифікаційних споруд немає такої кількості військовослужбовців, щоб забезпечити оборону

– Як ми вже зазначали, що активно відбувається будівництво фортифікаційних споруд. Разом з тим їх кількість і обсяги, які вони будують, то це вказує на те, що вони хочуть продемонструвати, по-перше, впевнити Україну і світ, що вони готуються. Але ми розуміємо, що там для такої кількості фортифікаційних споруд немає такої кількості військовослужбовців, щоб забезпечити цю оборону.

А також це для заспокоєння самого місцевого населення. Оскільки вони активно, крім того, що будуються на півночі Криму, крім того, що будується всередині Криму інша лінія оборони, вони також на півночі Криму будують навколо населених пунктів, де немає взагалі змісту їхнього будівництва.

Враховуючи те, що багаторівнева оборона будується, вказує на те, що вони не впевнені, що вони втримають оборону взагалі. Вони будують також оборонні лінії для того, щоб мати куди відступати в подальшому.

– А ті, можливо, джерела, які ви там маєте, інформація, яка до вас надходить, там в принципі у тому числі і представники окупаційної влади допускають, що полем бою стати самий Крим? Чи все-таки в контексті великої війни для них Крим, вони сподіваються, що він залишиться такою відносно тихою гаванню?

Була перша «бавовна» влітку. Окупаційна адміністрація зрозуміла, Крим вже є полем бою, він буде повертатися

– Ні. І це стало відомо. Перша хвиля була – це повномасштабне вторгнення 24 лютого. Там були виїзди. Потім, коли була перша «бавовна» влітку, то тоді вже остаточно. І не тільки громадяни України зрозуміли для себе, але і окупаційна адміністрація зрозуміла, що Крим вже є полем бою, він буде повертатися. Це вже війна не між Україною і Росією, а це вже війна за безпеку не тільки України, а й у світі в цілому.

– Наскільки зараз взагалі звичайним кримцям тихо і спокійно живеться в Криму? Тут вже варто згадати, що на календарі скоро курортний сезон має початися. Як там взагалі ось це звичайне цивільне життя відбувається, як воно змінилося на відміну від попереднього року?

– Місцеві жителі, які мали можливість виїхати, вони виїжджають. Разом з тим зараз фіксується міграція населення з півночі і з заходу Криму. Це пов’язано не так з забезпеченням своєї безпеки, а з пошуком саме роботи. Оскільки через те, що будують фортифікаційні споруди, західний Крим, зокрема Євпаторія вже не розглядається як рекреаційна територія відпочинку в поточному році. Тому місцеві жителі намагаються шукати роботу в центрі Криму, у великих містах.

Зокрема, підтвердженням цього є інформація, яку поширює окупаційна адміністрація, що зросла кількість залізничних пасажирських перевезень всередині Криму. Вони це подають як позитив. А якраз поясненням цьому є саме виїзди у будні мешканців західного Криму на роботу до міст на території Криму.

Вже зараз фіксується у Севастополі продаж бронежилетів та касок цивільному населенню

Крім того, вже зараз фіксується у Севастополі продаж бронежилетів та касок цивільному населенню. Це також вже демонстрація того, що можуть відбуватися військові дії на території Криму. Крім того, окупаційна адміністрація не впевнена, що ще до звільнення території Кримського півострова не відбудуться якісь масові протести і мітинги на території Криму. У зв’язку з чим вони зараз намагаються наблизити до себе правоохоронців.

Зокрема, нам відомо, що ухвалене розпорядження Аксьонова про видачу землі на території Криму учасникам «СВО». Але зараз активно роздається вказана земля під егідою учасників «СВО» саме ОМОНівцям та військовослужбовцям Росгвардії. Тобто окупаційна адміністрація намагається їх тримати біля себе, підкуповувати таким чином, щоб вони оберігали їхній спокій. Тобто це вказує на те, що вони прогнозують, що масові заходи можуть початися раніше, аніж ЗСУ наблизяться до адмінмежі.

Разом з тим і посилюється переслідування на території Кримського півострова. Так зростає кількість публічних вибачень за проукраїнську позицію в соціальних мережах, до яких примушують російські правоохоронці. Тобто цим Крим вже починає нагадувати Чечню, де також масово застосовувалися примусові вибачення.

Підтримка України на території Криму значно зростає

Крім того, з метою безпеки вони зараза активно встановлюють камери відеоспостереження. Зокрема, в офіційних джерелах на території Криму поширюється інформація про встановлення 150 відеокамер спостереження в містах Криму. Це саме пов’язано з поширенням проукраїнського руху, таких, як «Жовта стрічка», «Кримська бойова чайка» та інші, які активно вказують на те, що підтримка України на території Криму значно зростає.

– Ви сказали про можливі протести, яких боїться окупаційна влада. А ви самі як оцінюєте цей протестний потенціал?

– Тут слід зазначити, що інформація координаторів руху спротиву вказує про те, що мешканці Криму готові до більш радикальних кроків, але саме координатори поки намагаються їх стримувати, щоб вони були, ці більш активні дії повинні бути своєчасні, тобто координуватися разом з діями ЗСУ під час наступу і звільнення Кримського півострова.

– Тобто в цих протестних рухах, які представляють конкретні люди, які живуть в Криму, вони тримають контакт з людьми в Україні, які, можливо, належать до ЗСУ чи до якихось структур, і вони ще не отримали від їхнього координатора...?

– Навіть за офіційною інформацією Південного військового командування, вони поширили інформацію про те, що з наближенням ЗСУ вони мають можливість посилювати і рухи спротиву на території Кримського півострова.

– А хто в Криму займається зведенням ось цих споруд? Хто копає окопи? Кого вони залучають? Шукають місцевих чи привозять?

– Тут є декілька факторів. Зокрема, активно поширюється реклама в містах і в населених пунктах на півночі Криму щодо залучення на платній основі до будівництва цивільного населення. Разом з тим, нам відомо, що це переважно асоціальне населення. Є вже навіть інформація про те, що їм не оплачують, вони скаржаться про відсутність оплати за вчинену роботу.

Взагалі місцеві мешканці відмовляються від вказаної роботи. І також відомі факти про залучення саме до вказаних робіт військовослужбовців, які на цей час перебувають на відпочинку на території Кримського півострова після того, як були виведені з території Херсонської та Запорізької областей.

– А як щодо мобілізації? Які там відбуваються процеси? Якщо загально подивитися, то буквально сьогодні Держдума Росії ухвалила остаточно закон про електронні повістки. Це коли повістка з’явиться в електронному кабінеті людини, з тих пір буде вважатися, що вони вручили повістку. І таким чином вони намагаються якось залучити в армію так званих «ухилянтів».

З огляду на це все, мабуть, це правило буде поширюватися і в окупованому Криму. Що ви тут можете сказати? До чого тут варто готуватися? І як багато людей в Криму, кого вони потенційно можуть мобілізувати, але ще не зробили цього?

На території Росії мобілізуються щомісяця близько 20 тисяч

– Тут слід зазначити, що мобілізація, яка почалася наприкінці вересня, не закінчувалася. Вона йде поступово. Так зокрема, навіть за їхніми офіційними даними, на території Російської Федерації мобілізуються щомісяця близько 20 тисяч осіб. Але в тому числі це може стосуватися і Криму.

Те, що стосується електронних повісток, то тут навіть якщо електронний кабінет відсутній чи людина з нього видалилася, то це не позбавляє її від відповідальності. Тобто якщо військкомат вже направив до електронного кабінету, якого навіть не існує, на особу, то після семи діб вказана повістка вважається дійсна, людина повинна з’явитися.

Крім того, представники Меджлісу вказують на те, що їм відома інформація про підготовка значної кількості поширення самоповісток, не мобілізації, а поширення повісток в місцях компактного проживання кримських татар. Це більше робиться з метою психологічного тиску. Так, в один із способів можна навіть вважати депортацію кримських татар, тобто витіснення їх з Кримського півострова. Перша хвиля була після 20 вересня 2022 року. І вони все ж таки вважають, що кримські татари можуть становити для них загрозу та продовжують тиснути в тому числі і таким чином, роздаючи велику кількість повісток в місцях компактного їх проживання.

– Дуже часто ми можемо чути, попри сумніви, які лунають щодо звільнення Криму, але так само лунають прогнози, що в цьому році чи в наступному для України все-таки це дуже реальна перспектива – звільнити Крим. Ось коли лунають такі заяви від американського керівництва, від американських військових, наскільки там, в Криму, російські політики, чиновники і колаборанти дослухаються до цих заяв і чи починають вони після цього щось робити? Чи спостерігаєте ви якийсь зв’язок?

Крим повернувся в інформаційний простір України

– На такі заяви вони намагаються не реагувати. Але ми відмічаємо те, що вони стежать за вказаним інформаційним простором. Зокрема, вони реагують на окремі елементи з цих заяв, але намагаються не реагувати саме щодо заяв про звільнення. Щодо заяв про звільнення Криму вони реагують лише на заяви перших осіб і українських чиновників, і посадовців. Оскільки ми знаємо, що після повномасштабного вторгнення навіть колаборанти активно прислухаються і моніторять український інформаційний простір. Зокрема, ми відмічаємо, що до громадян України звернення з території тимчасово окупованого Криму до представництва зросло. І це пов’язано саме з побутовими питаннями і що стосується ситуації, яка буде в Криму після звільнення. Це вказує на те, що Крим все ж повернувся в інформаційний простір (України – ред.), який намагалася Росія обмежити, і активно намагається моніторити всю інформацію, яка стосується Кримського півострова.