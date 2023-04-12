Закон про е-повістки у РФ пройшов ще одну стадію затвердження, на черзі – підпис Путіна

Рада Федерації схвалила закон про електронні повістки, єдиний реєстр військовозобов’язаних та обмеження щодо тих, хто ухиляється від призову, йдеться на сайті російського законодавчого органу.

За схвалення закону проголосували 163 сенатори, лише один – проти.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко назвала «помилкою законодавців» різку реакцію суспільства на закон про електронні повістки та реєстр військовозобов’язаних. Реакцію росіян на ухвалений днем раніше Держдумою закон вона оцінила як «нездоровий ажіотаж» і заявила, що законодавцям треба було краще його роз’яснити.

Тепер закон має підписати президент РФ Володимир Путін.

11 березня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних. Повістка вважатиметься врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у відповідному реєстрі. «Ухилянтів» від призову чекає низка обмежень – заборона виїжджати за кордон, кермувати авто, брати кредити, продавати нерухомість тощо.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени. А його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.