Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени

Електронний реєстр військовозобов’язаних у Росії у повному обсязі почне працювати не раніше, ніж восени 2023 року, заявив у Telegram міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв.

За його словами, відбудеться це не раніше, ніж черговий осінній призов на термінову службу – він стартує 1 листопада.

Шадаєв каже, що «точні терміни запуску реєстру буде визначено після ухвалення закону» (після Держдуми документ має схвалити Рада Федерації та підписати президент Володимир Путін).

У російському Мінцифри повідомляють, що мета електронного реєстру – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн».

11 березня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних. Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній. Е-повістка вважатиметься врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина «на відповідному інформаційному ресурсі». Водночас, якщо повістка не вважається врученою у письмовій чи електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у «реєстрі повісток».

«Ухилянтів» від призову чекає низка обмежень – заборона виїжджати за кордон, кермувати авто, брати кредити, продавати нерухомість тощо.