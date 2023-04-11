Держдума РФ ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних та електронні повістки

Держдума Росії у вівторок ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат для військовозобов’язаних.

Згідно з документом, повістки військовозобов’язаним надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній. Е-повістка вважатиметься врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті громадянина «на відповідному інформаційному ресурсі». Водночас, якщо повістка не вважається врученою у письмовій чи електронній формі, вона вважається врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у «реєстрі повісток».

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Держдуму РФ внесли повний список поправок до єдиного реєстру військовозобов’язаних, в рамках якого юридично прирівняються електронні повістки до паперових і забороняється росіянам, які ухиляються від призову, виїжджати за кордон, кермувати авто, брати кредити, продавати нерухомість тощо. Поправки ухвалені, і тепер їх має схвалити ще Рада Федерації та підписати президент Володимир Путін.

Коментуючи ухвалені поправки, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «зміни у єдиний реєстр військовозобов’язаних та електронні повістки не пов’язані з мобілізацією, вони пов’язані з військовим обліком», і додав, що «ніякої другої хвилі мобілізації в РФ немає».

30 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про проведення призовної кампанії у Росії, яка триватиме з 1 квітня до 15 липня. Загалом планується призвати 147 тисяч осіб.