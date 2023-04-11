У РФ хочуть запровадити електронні повістки

У Держдумі РФ сьогодні мають розглянути у другому читанні законопроєкт про внесення змін до єдиного реєстру військовозобов’язаних, у рамках якого пропонується юридично прирівняти електронні повістки до паперових.

Як зауважує агенція Reuters, зараз повістки в Росії потрібно передати особисто в місцевому військкоматі або через роботодавця, тоді як запропоновані зміни до законодавства передбачають надсилання повісток поштою або через Інтернет.

Електронні повідомлення від військкоматів дублюватимуть традиційні повістки, обидва документи матимуть рівну юридичну силу.

Росіянам, які ухилятимуться від призову, автори законопроєкту пропонують заборонити виїзд за кордон. Серед обмежень – заборона керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати бізнес, брати кредити тощо.

30 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про проведення призовної кампанії у Росії, яка триватиме з 1 квітня до 15 липня. Загалом планується призвати 147 тисяч осіб.