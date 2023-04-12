«На голову одягли мішок і повезли» – деталі затримання кримської татарки, яку утримують у РФ

Кримську татарку Леніє Умерову, яку вперше затримали в Росії в грудні 2022 року, утримують під арештом у Північній Осетії – деталі затримання розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії її брат Азіз Умеров.

Умерова намагалася потрапити з Грузії до окупованого Криму – там живе її батько, хворий на онкологію.

«Їй уже втретє дають по 15 діб із вигаданих причин. Це все є планом з метою її утримання та одночасної фальсифікації кримінальної справи. Якого саме – нам ще не відомо. Але те, що кримінальні звинувачення будуть – це неминуче», – зазначив Азіз Умеров.

За його словами, Леніє протягом трьох місяців перебувала у центрі для іноземних громадян. Але 13 березня рішенням суду її вдалося звідти звільнити.

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«Їй не дали можливості зателефонувати адвокатам, зв’язатися із родичами – посеред ночі її вигнали з того центру. Одразу після цього до неї під’їхав автомобіль із чоловіками у цивільному одязі, їй на голову одягли мішок, повезли у невідомому напрямку та викинули на вулиці», – розповів Умеров.

Майже одразу Леніє затримав патруль поліції через відсутність документів, розповідає брат. А російський суд призначив їй покарання – 15 діб арешту. Після цього на дівчину склали ще два протоколи – за те, що вона вчасно не віддала телефон, з якого дзвонила батькам, а також відмовилася виходити з конвойної машини. В обох випадках суд продовжував арешт українці на 15 діб.

За словами Азіза Умерова, плану звільнення сестри в нього зараз немає, а представники української влади з сім'єю поки не зв’язувалися.

«Дипломатичних відносин між Україною та Росією немає, країни перебувають у стані війни. Цей випадок є унікальним, тож говорити про якийсь план зараз неможливо. Тільки залучення міжнародних інституцій та тиск на країну-терориста», – додав він.

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Офіційно російська влада не повідомляє про затримання Леніє Умерової.

12 квітня про затримання Умерової також написала Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Із посиланням на брата затриманої вона заявила, що дівчина відмовилася отримувати російський паспорт у окупованому Криму.

«Це чергове порушення норм міжнародного права, адже країна-терористка утримує в заручниках абсолютно невинну дівчину лише за те, що вона громадянка України. Ми маємо надати розголос цій ситуації, аби досягти справедливості для Леніє та всіх незаконно утримуваних росією громадян України», – додала Ташева.

За даними правозахисників, після початку повномасштабного вторгнення в Україну на окупованих територіях почастішали випадки викрадення російськими силовиками українських патріотів, волонтерів, громадських активістів, журналістів, ветеранів АТО/ООС. Багатьох із них вивозять до анексованого Криму та відправляють до слідчого ізолятора.