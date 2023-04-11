Причетний до переслідування Чийгоза суддя окупованого Криму отримав 12 років позбавлення волі – прокуратура

Суддя з окупованого Криму, причетний до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, отримав 12 років позбавлення волі за статтею «державна зрада», йдеться у повідомленні в Telegram-каналі прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Повідомляється, що після окупації півострова засуджений зрадив присязі на вірність українському народу та обійняв посаду заступника голови незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим».

У прокуратурі наголосили, що він також причетний до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

«Вказаний суддя у 2015 році ухвалив незаконне рішення про продовження строку тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Пізніше російська репресивна система незаконно засудила його до 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Так, своїми діями та рішеннями окупаційний суддя сприяв «становленню незаконно створених судових органів та влади Росії в Криму, а також надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України», кажуть в прокуратурі.

У прокуратурі не називають імені судді, проте поінформоване джерело в Прокуратурі АРК повідомило проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», що йдеться про Дениса Діденка. Його було призначено на «посаду» указом президента РФ у грудні 2014 року. Публічних коментарів обвинуваченого у справі немає.