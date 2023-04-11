«Дитячий ГУЛАГ». Де у Криму Росія утримує українських дітей?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада під виглядом гуманітарної місії вивозить до анексованого Криму дітей з регіонів України, окупованих військами Росії. Там їм організовують «табори ідеологічного перевиховання», стверджують правозахисники. Ці факти розслідує Міжнародний кримінальний суд, а головний підозрюваний у цій справі – президент Росії Володимир Путін. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» зясували, хто ще на Кримському півострові може бути причетний до цієї резонансної історії.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

До цього процесу, який має, на думку правозахисників, ознаки геноциду, причетне більше коло людей. Серед них – і ті, хто утримує українських дітей у Криму, зокрема всупереч їхній волі.

«Відправимо на яму, зашиємо рота»

Євпаторійський санаторій «Здравниця» названо в журналістському розслідуванні українського проєкту «Слідство.Інфо» місцем, де торік утримували 17-річну Марію Сенчук і 18-річну Анастасію Митрофанову. Вони розповіли, що їх обманом відправили туди з тоді ще окупованого Херсону. Дівчатам вдалося зафіксувати, як у цьому таборі українських дітей змушують співати гімн Росії та вставати під час його виконання, а підліткам із проукраїнською позицією погрожують тортурами, відправленням «на яму», а також «зашити рот чорними нитками» за проукраїнські висловлювання.

Марія та Анастасія стверджують, що неодноразово просили представників санаторію відправити їх назад додому, але їм відмовляли та насильно утримували там. Тому їхньою евакуацією довелося займатися правозахисникам і журналістам.

Представник Офісу генпрокурора України Юрій Білоусов заявив, що ця історія стане «елементом великої справи проти Росії», яку розгляне Міжнародний кримінальний суд.

Як з’ясували Крим.Реалії, санаторій «Здравниця» для дітей і дітей з батьками до російської анексії Криму належав та продовжує належати в українському правовому полі Міністерству охорони здоров'я України. Але у 2014 році він був «націоналізований» російською владою Криму й відтоді використовується в інтересах Росії.

У російських реаліях «Здравниця» контролюється Міністерством охорони здоров’я російського уряду Криму. Санаторій ліцензовано підконтрольним Москві Міністерством освіти, науки та молоді Криму.

Російський директор з Дошки пошани

Очолює «Здравницю», за даними Федеральної податкової служби, Сергій Назрієв. Він – росіянин, переїхав із сім’єю до Криму в 2016 році, коли регіон де-факто вже контролювала Росія.

Сергій Назрієв родом з Луганської області, але жив у Росії. Раніше очолював адміністрацію села Абрау-Дюрсо в російському Краснодарському краї. Після переїзду до Євпаторії не лише став директором санаторію, а й увійшов у місцеву владу – був обраний депутатом підконтрольної Росії міської ради від «Единой России».

В інтерв’ю місцевій газеті Сергій Назрієв повідомив, що його син теж має стосунок до влади – працює в російській адміністрації Сімферополя.

За управління санаторієм «Здравниця» ім’я Сергія Назрієва у 2020 році занесене на міську Дошку пошани.

Крим.Реалії не змогли зв’язатися із Сергієм Назрієвим телефоном, тому відправили на його ім'я інформаційний запит. У відповідь отримали рекламний ролик про «Здравницю» та пропозицію для співробітників Крим.Реалії та їхніх дітей «на лікування, оздоровлення і відпочинок» у цьому санаторії. Питання щодо дітей з окупованих територій України керівництвом оздоровниці було проігноровано.

У відкритому доступі директор «Здравниці» публічно визнає, що восени минулого року у цьому санаторії стартував навчальний процес для понад сотні дітей із Херсонської та Запорізької областей за освітньою програмою Росії. На сайті підконтрольної Росії адміністрації Євпаторії навіть опублікували фото.

«Перлина» («Жемчужина»)

У березні український Центр національного спротиву оприлюднив мапу установ, в яких російська влада утримує українських дітей, вивезених з окупованих регіонів України.

За даними Центру, туди переважно потрапляють діти-сироти, в тому числі й ті, які втратили батьків через російську збройну агресію, діти з інтернатів, у тому числі які мають родичів в Україні, а також діти, чиї батьки не пройшли фільтрацію на окупованих територіях і потрапили до російських катівень.

Серед цих установ опинилися кілька кримських санаторіїв. Більшість із них розташовані в Євпаторії та її околицях.

Одним із місць розміщення українських дітей у Криму вказаний дитячий оздоровчий табір «Перлина» в Заозерному під Євпаторією.

У пансіонаті Крим.Реалії підтвердили, що торік справді приймали дітей із Херсонської та Запорізької областей.

У нас діти з цих регіонів минулого року були. По пам’яті не згадаю, але десь 200 було

«Ми приймаємо дітей, але лише з 1 червня до 31 серпня. Бо в нас літній табір. У нас діти з цих регіонів минулого року були. По пам’яті не згадаю, але десь 200 було», – повідомила представниця пансіонату, яка не назвала своє ім’я.

Що було з цими дітьми згодом, вона уточнити не змогла.

Поспілкуватися з керівництвом «Перлини» нам не вдалося, оскільки на момент нашого дзвінка її не було на робочому місці. Ми спробували перетелефонувати наступного дня, але на дзвінки нам не відповіли. Редакція відправила в пансіонат інформаційний запит. Ми готові оприлюднити відповідь, якщо вона надійде.

Бізнес на два фронти

До російської анексії Криму пансіонат «Перлина» був записаний на українське підприємство «АТП 11263», зареєстроване у Дніпрі. Воно спеціалізується на обслуговуванні автотранспорту, належить родині Тараненків із Дніпра.

2014 року, коли Росія анексувала Крим, «Перлина» була переоформлена за російським законодавством. За даними Федеральної податкової служби, оздоровницю очолює громадянин Росії Андрій Дударев.

Власницею пансіонату в документах є громадянка України Людмила Тараненко – громадянка України, зазначена в російських реєстраційних документах як «іноземний громадянин».

У публічних українських базах вона згадується як колишній керівник ТОВ «АТП 11263-Парк» у Дніпрі. Виходячи із загального прізвища та схожих назв підприємств, може йтися про сімейний бізнес.

Крим.Реалії намагалися зв’язатися із дніпровським підприємством «АТП 11263». Але дотелефонуватися до нього за номерами телефонів, зазначеними в реєстраційних документах, не вдалося. Один не відповідав, а інший кілька разів повідомив, що «абонент зараз не може прийняти дзвінок». Ми готові оприлюднити позицію підприємства, якщо її представники захочуть її подати.

«Вітрило» («Парус»)

Серед пансіонатів, у яких приймають українських дітей, Центр національного спротиву згадує «Вітрило» в Євпаторії. Крим.Реалії зв’язалися з цією оздоровницею телефоном, але там спростували можливість прийому дітей без батьків, оскільки оздоровниця призначена для відпочинку дорослих.

В установі припустили, що мова може йти про дитячий пансіонат «Вітрило», розташований у Заозерному. На його сторінці в російській соцмережі «ВКонтакте» ми знайшли багато минулорічних фото з дітьми під час програмних заходів у пансіонаті. Але ідентифікувати у тому числі саме українських дітей складно.

Багатоканальний телефон оздоровниці «тимчасово недоступний», тож зв’язатися з нею нам не вдалося. Ймовірно, це може бути пов’язано з тим, що зміни у цьому таборі розпочинаються з 1 червня.

Цього року поблизу курортів Євпаторії облаштовуються російські військові. На узбережжі від Євпаторії до Заозерного вирили лінію окопів завдовжки майже вісім кілометрів, з’ясували Крим.Реалії спільно з розслідувальним проєктом Радіо Свобода «Схеми».

Очевидно, так російська влада готується зустрічати Збройні сили України.

«Карають і б’ють за непокору»

Українські та американські правозахисники і дослідники стверджують, що російська влада під приводом «порятунку від війни» вивозить українських дітей з окупованих територій України до Криму та Росії, де проводить з ними «ідеологічне перевиховання», намагаючись знищити їхню українську ідентичність. Ці факти розслідує Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, які через свої повноваження можуть безпосередньо впливати на ці процеси.

За даними Лабораторії гуманітарних досліджень факультету охорони здоров’я Єльського університету, російська мережа «ідеологічного перевиховання» українських дітей складається з не менш ніж чотирьох десятків закладів, у яких перебувають щонайменше шість тисяч українських дітей, вивезених з окупованих Росією регіонів Донбасу, Харківської, Херсонської та Запорізької областей до того, як ці території ЗСУ повернули під контроль України.

Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити та співати російський гімн

Вивезених до Росії з окупованих територій дітей психологічно цькували, ображали, а деяких били за непокору, повідомила Радіо Свобода уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

«Дуже часто дітей карають за те, що вони відмовляються говорити російською мовою, відмовляються вчити та співати російський гімн, вставати під час російського гімну. Практично всі діти свідчать, що їх психологічно дуже булили, по-різному обзивали за те, що вони українці. Є навіть діти, які свідчать, що їх били за таку непокору», – стверджує вона.

«Катують дітей морем і радянськими мультиками»

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) визнає, що українських дітей дійсно приймають в оздоровницях Кримського півострова. Але з іронією коментує дослідження Єльського університету.

«Так, ось такі «погані росіяни»: катують дітей морем, сонцем, цілющим кліматом, освітніми та розважальними програмами, а, можливо, навіть радянськими мультиками. Справжній дитячий кошмар і дитячий ГУЛАГ», – заявляє він.

На початку квітня в ефірі підконтрольного кримській владі телеканалу «Крым24» показали сюжет про возз’єднання українських дітей зі своїми батьками після того, як вони пів року перебували в пансіонаті Євпаторії. Один із підлітків на камеру каже: «Те, що українці кажуть, що нас зачиняють у підвалах, б’ють залізними палицями – це все брехня, і це я щиро кажу, бо взагалі ніхто нас не б’є».

Кількість українських дітей, вивезених до Криму від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, може бути й суттєвішою, ніж зазначено у звіті Єльського університету. Тільки в офіційних повідомленнях російської влади Криму йдеться про десять тисяч українських дітей, завезених до Криму офіційно під виглядом відпочинку. Таку цифру, зокрема, називає спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

Якою є подальша доля цих дітей, в офіційних повідомленнях не згадується.

Скільки загалом українських дітей вивезли до Росії з окупованих територій, достеменно невідомо. Встановити це неможливо через активні бойові дії та окупацію Росією територій України.

За офіційними даними влади України, з початку повномасштабного російського вторгнення з окупованих регіонів країни були вивезені понад 19 тисяч дітей, з них повернути назад вдалося лише 328.