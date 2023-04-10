Російський суд обмежив засудженій кримчанці Данилович доступ до матеріалів її кримінальної справи

Громадянській журналістці Ірині Данилович обмежили можливість ознайомитися з протоколами засідань суду в її кримінальній справі, а також готувати заперечення на них. Таке рішення виніс підконтрольний Росії міський суд Феодосії, повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії батько журналістки, Броніслав Данилович.

Російська суддя Наталія Кулінська вирішила закінчити процес ознайомлення та передала кримінальну справу до апеляційної інстанції 7 квітня. Дата розгляду скарги на вирок поки що не призначена.

За словами Броніслава Даниловича, стан здоров’я його доньки залишається незадовільним, вона продовжує скаржитися на непрохідні головні болі, проблеми зі слухом та координацією рухів. Він твердить, що російська суддя затягувала медичне обстеження журналістки.

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Данилович оголосила голодування 21 березня цього року. Таким чином журналістка вирішила протестувати проти того, що у Сімферопольському СІЗО їй не надають медичної допомоги. Пізніше стало відомо, що засуджена громадянська журналістка припинила голодування.

Данилович перестала виходити на зв’язок зранку 29 квітня 2022 року в Коктебелі. У той же час у будинку, де вона проживала, без її участі співробітники ФСБ Росії провели обшук. Журналістку підозрювали у незаконних діях із вибуховими речовинами чи вибуховими пристроями. Повідомлялося, що ФСБ Росії звинуватила Ірину Данилович у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками.

Російський суд у Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.

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Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данилович. Громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників та проблемам охорони здоров’я на окупованому півострові.