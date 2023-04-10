Аксьонов вимагає від шкіл у Криму посилити співпрацю з військкоматами – правозахисники

Російська влада Криму вимагає посилити співпрацю військкоматів і шкіл «з метою військово-патріотичного виховання дітей». Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» із посиланням на розпорядження російського голови Криму Сергія Аксьонова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«(Російське – ред.) Міносвіти Криму, інші міністерства та відомства мають забезпечити «навчально-матеріальну базу для навчання учнів початковим знанням у сфері оборони та їх підготовки з основ військової служби», «проведення військово-патріотичної роботи з громадянами допризовного віку, ознайомлення з військовими ритуалами, музеями та кімнатами бойової слави» і т.д.», – повідомили правозахисники.

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Крім того, за даними групи, в Криму всі органи російської влади мають організовувати «військово-патріотичні акції»: «День призовника», «День відкритих дверей», «Готов до праці та оборони» із обов’язковим залученням учасників всеросійського дитячо-юнацького військово- патріотичного громадського руху «Юнармія».

Повідомляється, що у приватній школі «Консоль» у Криму заняття з початкової військової підготовки дітей уже проводяться, наразі на добровільній основі. До курсу входять стройова підготовка, рукопашний бій та військова справа (ознайомлення зі статутом та все, що пов’язано з підготовкою до військової служби). Тим часом, як повідомляє Крим.Реалії, у Сімферополі представники російського козачого штурмового батальйону «Таврида» зустрічалися зі школярами. Фотографувалися і розповідали про «спеціальну військову операцію» (так влада Росії називає війну проти України).

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За даними правозахисників, у Керчі нещодавно було відкрито черговий центр військово-патріотичного виховання дітей під назвою «Добриня». Відкривати центр прийшла російська влада міста.

28 березня школяр помер у Криму після підготовки до російського «військово-спортивного конкурсу» – про це повідомляли російські та кримські ЗМІ з посиланням на російське слідство.

У жовтні 2020 року прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя спільно з «Кримською правозахисною групою» направили до Міжнародного кримінального суду до Гааги подання з інформацією про мілітаризацію дітей у Криму.