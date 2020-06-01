Прокуратура АРК і правозахисники звернуться до Гааги через мілітаризацію дітей у Криму

Прокуратура АРК і Кримська правозахисна група готуються подати заяву до Міжнародного кримінального суду, розташованого в Гаазі, через пропаганду і мілітаризацію дітей в анексованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою готує чергове інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд за фактом вчинення пропаганди серед дітей служби в армії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

У Кримській правозахисній групі раніше повідомляли, що кримські «казаки» беруть участь у призовній кампанії і пропаганді служби в російській армії серед дітей, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час засідання в Раді безпеки ООН розповів про мілітаризацію дітей на анексованому півострові.

В Ялті на честь російського Дня захисника вітчизни влаштували парад дитячих військово-патріотичних організацій. Під час параду охочих знайомили з російською зброєю – від мечів і кольчуг до сучасних зразків озброєння. А в Севастополі школярів вчили стріляти з гвинтівки і кидати гранати.

Підконтрольна Кремлю влада Криму відкриває в кримських школах кадетські класи і проводить набір у військово-патріотичний рух «Юнармія». Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

Прокуратура АРК відкрила провадження через «пропаганду війни серед дітей» у Криму.