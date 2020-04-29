«Міфи про бандерівців»: як Росія мілітаризує кримську освіту та налаштовує дітей проти України

«Дитинство в окупованому Криму: зі зброєю в руках і без права бути українцем» ‒ онлайн-дискусія з такою назвою запланована на 28 квітня в межах правозахисної програми Rights Now! українського фестивалю Docudays UA. Батьки та діти, а також фахівці з громадського, освітнього та державного секторів обговорять порушення прав неповнолітніх у Криму.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та юрист громадської ініціативи «КримSOS» Ольга Куришко розповідають в ефірі Радіо Крим.Реалії, як саме відбувається мілітаризація освіти на півострові і чи можна захистити кримських дітей від російського впливу.

‒ Ольго, яким є патріотичне виховання у Криму? Чому правозахисники вбачають у цьому проблему?

Скрипник: Цю ситуацію треба розглядати з тієї точки зору, що Росія виступає державою-окупантом у Криму, а півострів ‒ окупована територія. Те, чим займаємось ми як правозахисна організація, пов'язане з тим, що Росія вчиняє там воєнний злочин, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Росія виступає державою-окупантом у Криму, а півострів ‒ окупована територія Росія вчиняє у Криму воєнний злочин

Тому те, що називається у Криму патріотичним вихованням ‒ це міжнародний злочин. Його концепція була затверджена наказом російського глави Криму Сергія Аксенова ще у 2014 році.

Проаналізувавши різні заходи, через кілька років ми дійшли висновку, що йдеться не про виховання і не про реалізацію права на освіту, а про цілеспрямовану політику мілітаризації в Криму. У цій системі залучене не тільки так зване міністерство освіти ‒ їй підпорядковані всі міністерства Криму.

Одне з найжахливіших явищ ми вбачаємо в тому, що діти буквально вмонтовані в потужну машину мілітаризації.

– Тим часом директор сімферопольської гімназії №10 імені Покровського Наталія Трещова ще торік розповіла в ефірі радіо «Спутник в Крыму», що в її школі є не просто кадетські класи, як у багатьох інших ‒ а кадетські «казачие классы​». За її словами, діти п'ятого, шостого та сьомого класів проходять стройову підготовку, знайомляться із казачим побутом, їздять на екскурсії, у них є свої атамани. У 2020 році навіть планувалося провести об'єднаний кадетський парад на 9 травня. У чому ще виявляється мілітаризація?

Скрипник: Йдеться не тільки про разові акції на кшталт маршів на 9 травня або на 18 березня ‒ річницю «кримської весни». Дітей піддають мілітаризації щодня через систему освіти та спорту. Одна з її цілей ‒ призвати їх до російської армії, і це теж військовий злочин.

Друга, глобальніша мета ‒ знищити прояви української ідентичності, щоб діти перестали мати будь-який зв'язок з українською культурою та свідомістю, були повноцінно громадянами Російської Федерації.

Друга, глобальніша мета ‒ знищити прояви української ідентичності

‒ На початку року у кримських ЗМІ писали, що російське Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ) отримає 30 мільйонів рублів на патріотичне виховання. Хто ще цим займається?

Скрипник: Ще у 2018 році ми зібрали докази, зокрема щодо пропаганди серед кримських дітей, для того, щоб разом з колегами з прокуратури надіслати повідомлення до Міжнародного кримінального суду про незаконний призов до армії. Окрім ДТСААФ, у цьому бере участь «Юнармия» ‒ вона якраз націлена на те, щоб підготувати дітей до служби в російській армії. Є ще Кримпатріотцентр, який проводить дуже багато пропагандистських заходів, націлених і на призов до армії, і на викорінення української ідентичності.

Далі це так звані міністерства освіти та спорту Криму і багато інших окремих навчальних закладів. Взагалі, всі освітні установи, які працюють з дітьми шкільного віку, залучені в це патріотичне виховання.

‒ Міністерство оборони Росії теж бере участь у цьому процесі?

Скрипник: Так, низка заходів безпосередньо пов'язані з Міноборони, точніше з його наказом від 2016 року про патріотичне виховання російських громадян.

Ми зібрали достатньо доказів того, що загальноосвітні, культурні, спортивні заходи ‒ це насправді виконання наказів Міністерства оборони. Тому масштаб явища колосальний.

Це основа міфу, насаджуваного Путіним і Кремлем, про те, що всі демократичні країни навколо ворожі, і в першу чергу Україна



На жаль, Крим став центральним об'єктом у плані патріотичного виховання в Росії ‒ це як раз основа міфу, насаджуваного Путіним і Кремлем, про те, що всі демократичні країни навколо ворожі, і в першу чергу Україна. Діти постійно ростуть і виховуються в цій атмосфері вже шість років. Страшилки про бандерівців давно стали частиною системи.

Але найважливіше, що всі ці міфи «русского міра» поєднані з культом насильства, зброї та війни. На дуже багатьох заходах діти прямо контактують зі зброєю ‒ це тренування, складання автомата тощо.

‒ Дякуємо. Запитаємо в юриста «КримSOS» Ольги Куришко: як можна протидіяти цьому, як захистити дитину від таких явищ?

Діти, не розуміючи того, що відбувається, почнуть відтворювати те, чому їх навчили

Куришко: Це досить складно, оскільки батькам приходять повідомлення про обов'язкові уроки патріотичного виховання. Якщо дитина не ходить, то від них вимагають письмового пояснення.

Це яскрава ознака тиску з боку влади на сім'ї. Я вважаю, ми маємо справу з бомбою уповільненої дії: те, що закладене зараз, дасть свої плоди, коли діти, не розуміючи того, що відбувається, почнуть відтворювати те, чому їх навчили.

Наслідки цього «патріотичного» виховання ми зможемо оцінити лише через якийсь час.

‒ Я б говорила про те, що Україна має витягати цих дітей сюди, на підконтрольну територію, у першу чергу шляхом створення хороших освітніх програм, покращення доступу до освіти на підконтрольній території.

На жаль, зараз кількість вступників з Криму досить невелика, хоч і збільшується з кожним роком ‒ близько 200-250 осіб. У нас об'єктивно хороші університети та школи, просто діти з окупованого Криму мають бути в фокусі зокрема Міністерства освіти України та урядових програм.

Довідка: Російська влада відкриває у кримських школах кадетські класи і проводить набір у військово-патріотичний рух «Юнармія». Дітей навчають розбирати зброю та стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

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