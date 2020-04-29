Прокуратура АРК відкрила справу через неналежні умови в тюрмах Криму у час пандемії коронавірусу

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом «невжиття державою-окупантом заходів для протидії розповсюдження СОVID-19 серед кримчан, у тому числі, щодо ув’язнених, які перебувають у місцях несвободи», повідомила пресслужба відомства.

Повідомляється, що справу відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни.

«Встановлено, що на території «Слідчого ізолятора №1 Управління Федеральної служби виконання покарань» в «карантинну камеру» поміщають людей з підозрою на COVID-19 або ГРВІ, проте, ув’язненим не проводять кваліфіковане обстеження та тестування на наявність коронавірусної інфекції, не видають засоби індивідуального захисту, а камера не забезпечена необхідними санітарно-гігієнічними умовами», – йдеться у повідомленні.

Крім того наголошується, що деяких кримчан продовжують етапувати з анексованого Криму до Ростова-на-Дону, що в умовах пандемії коронавірусу потенційно небезпечно для життя та здоров’я людей.

«Вказані дії держави-окупанта, яка має забезпечувати належні умови утримання в місцях несвободи, свідчать про порушення нею ст. 56 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, статей 10, 14 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – йдеться в повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова неодноразово зверталася до російської сторони з проханням надати належну медичну допомогу громадянам України, які перебувають у тюрмах Росії і анексованого Криму. Вона заявляла, що в’язні у Криму скаржаться на неналежні умови утримання і ненадання відповідної медичної допомоги в умовах оголошеної пандемії коронавірусу.

Зі схожими заявами виступали західні дипломати, правозахисні та громадські організації.

У російському ув’язненні, за даними українського омбудсмена, перебуває 113-115 людей.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.